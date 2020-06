Des funérailles qui s'élargissent: les règles sanitaires ont été assouplies pour les cérémonies

Les funérailles sont à nouveau plus accessibles. Le nombre de personnes autorisées sur les lieux de la cérémonie a été élargi, ce qui rassure tant les familles que le secteur des pompes funèbres

Vous pouvez dorénavant être un maximum de 100 lors de funérailles. Les règles ont été assouplies, mais certaines consignes sont toujours de vigueur, notamment en ce qui concerne la distanciation sociale. Ceci dit, l'élargissement du nombre de personnes présentes est une bonne nouvelle.

D'abord pour les familles. "Je trouve cela très bien, on doit réapprendre à vivre presque comme avant. Petit à petit, avec notre masque, la distance, mais il faut quand même recommencer", explique Antonio, venu rendre visite à ses défunts parents ce matin.

Mais aussi pour le secteur des pompes funèbres. Malgré tout, dans les faits, cette nouvelle règle est difficile à appliquer dans de nombreux cas. "Dans certaines églises, il est autorisé de n'être que 30. Pareil dans certains crématoriums", regrette Denis Fontaine, administrateur d'une entreprise de pompes funèbres. "Les espaces sont trop petits pour prendre plus de monde. C'est compliqué, parce que si l'on dit 100 personnes et que 30 peuvent rentrer, cela fait du monde dehors. Ce n'est pas toujours évident, ça reste quand même aussi réservé au noyau familial et aux amis très proches", rappelle-t-il.

D'autres préfèrent retenir l'arrivée de nouvelles approches, avec notamment la possibilité de filmer un enterrement et de le rendre accessible à distance. Le 1er juillet, un nouvel assouplissement est annoncé. Il sera dès lors possible d'être 200 à la cérémonie.