Des gilets jaunes bloquent toujours le site de Total à Feluy: "Le but commun, c'est de changer un peu la vie de tout le monde"

Le mouvement des gilets jaunes se poursuit ce lundi matin en Belgique. À Feluy, le groupe qui bloque la raffinerie-dépôt de Total a passé sa troisième nuit sur place. "Cette nuit s'est passée à merveille. Les nuits se passent de mieux en mieux. Au début nous sommes un petit groupe de citoyens qui se concertent. Il y avait des tensions, parce que tout le monde n'était pas en adéquation. Au fur et à mesure des jours et des nuits, ce sont des gens qu'on ne connaissait pas il y a trois jours, mais ça devient des potes. Ça fait 52 heures qu'on est ensemble et qu'on parle, qu'on débat, qu'on s'écoute, et il n'y a plus de tension", confie un responsable du groupe de manifestants, réunis dans le froid. Derrière lui, ses camarades se réchauffent auprès d'un feu de bois allumé dans un tonneau.



Le mouvement de blocage devait se terminer ce lundi vers 6h du matin. Les participants ont cependant décidé de poursuivre leur action. "Il s'est passé certaines choses, on a entendu aussi certaines choses, comme quoi on était des moutons de pâturage… Je répète ce qui a été dit: on a décidé de montrer qu'on ne sera pas des moutons de pâturage, que le mouton va sortir du pré. Les citoyens en ont marre. On est ici pour réunir des gens autour d'un but commun. Le but commun, c'est de changer un peu la vie de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, la fin du mois c'est le 8, c'est pas le 24 ou le 25. C'est ça qu'il faut changer. Il faut aller sur le front, il faut arrêter de débattre de ce qu'on va faire, il faut poser des actes. Nous, ce qu'on demande, avec toutes les personnes qui vont se relayer aujourd'hui, et cette nuit et demain, c'est des actes, tout simplement", précise le manifestant.



"La seule chose qu'ils arrivent à faire en n'écoutant pas le citoyen, c'est à énerver le citoyen, et qu'il ait envie de se rebeller. Aujourd'hui on est des gens pacifistes, et qui vont le rester. Parce qu'on s'écoute, qu'on ne s'organise pas comme en France, on s'organise, tout simplement", ajoute-t-il.



Nous avons demandé au manifestant si les camions transportant du mazout de chauffage pouvaient encore passer. "On a voulu essayer, on a voulu voir ce que ça allait donner. Mais je répète, on nous a traité de mouton de pâturage… Donc non, on ne laissera plus rien passer. Total c'est un géant qui contrôle énormément. On va les emmerder", indique encore le gilet jaune belge.





Trois dépôts bloqués en Wallonie



Ce lundi, trois dépôts de carburants sont encore bloqués par l'action des gilets jaunes en Wallonie. Il y a donc celui de Feluy, mais également ceux de Wandre et de Wierde. Des stations service pourraient-elles être à sec? Selon la fédération belge des négociants en carburant, il n'y a pas de risque de pénurie. De son côté, l'entreprise Total affirme que la situation n'est pas alarmante, mais qu'elle pourrait le devenir si le blocage se poursuit.