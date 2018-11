Des gilets jaunes poursuivent leurs actions en Wallonie: pouvez-vous faire le plein ce lundi?

Se dirige-t-on vers une pénurie de carburant en Wallonie ce lundi? C'est la question que se posent certains conducteurs alors que des gilets jaunes poursuivent leurs actions de blocage ce lundi. Trois dépôts de carburants sont toujours bloqués: à Feluy, Wandre et Wierde.



Le blocage près du site Total à Feluy.



Nous nous sommes rendus dans une station-service de Chênée. Vers 8h, en pleine heure de pointe, de nombreux Liégeois voulaient faire le plein de leur véhicule. Certains conducteurs ne prêtaient pas du tout attention aux blocages. D'autres, en revanche, nous ont confié avoir peur d'une pénurie, et ont donc préféré remplir leur réservoir au cas où.



Les automobilistes prévoyants ont peut-être des raisons pour se prémunir. Car l'employé de la station-service de Chênée où nous avons été a expliqué que les cuves n'avaient plus été approvisionnées depuis vendredi. Il y a donc un risque pour les prochains jours, ou peut-être même pour les prochaines heures, de ne plus pouvoir faire le plein à cet endroit. L'employé se veut cependant rassurant. Les camions n'ont plus accès au dépôt de Wandre, mais il indique que cela n'est pas grave car ils peuvent toujours se rendre en Flandre ou à Bruxelles pour remplir leurs citernes et éviter une pénurie.

Peut-être des pénuries momentanées le temps de faire le transport... mais il n'y a pas lieu de paniquer

L'entreprise Total a affirmé que la situation n'est pas alarmante, mais qu'elle pourrait le devenir si le blocage se poursuit. Dimanche, la fédération belge des négociants en carburant a indiqué qu'il n'y avait pas de risque de pénurie. Nous avons interrogé ce lundi matin Olivier Neyrinck, directeur de la fédération, pour lui demander s'il maintenait sa position. "Je persiste et je signe. Effectivement, nous avons toute possibilité pour aller chercher du carburant à d'autres endroits qu'à Wandre, Wierde ou Feluy. Il n'y a que la Wallonie qui subit ce mouvement citoyen. Donc Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, etc. sont toujours accessibles pour nos distributeurs. On mettra peut-être plus de temps, il y aura peut-être des pénuries momentanées qui dureront une heure ou deux, le temps de faire le transport. Mais il n'y a vraiment pas lieu de paniquer pour une éventuelle pénurie de carburant", a-t-il répondu.