Des graines de sésame venant d'Inde et importées en Belgique ont été contaminées: près d'une centaine de produits rappelés dont des bios

Depuis des semaines, les autorités demandent aux consommateurs de vérifier leurs placards. Des graines importées d'Inde ont été contaminées à l'oxyde d'éthylène, un désinfectant gazeux dont l'utilisation est interdite depuis 2011 dans l'Union Européenne. Une vaste traque au sésame indien est lancée en Europe. Des centaines de produits seraient concernés. Décryptage.

On les consomme au petit-déjeuner comme à l’apéritif. Bien que discrètes, les graines font partie intégrante de notre alimentation. Torréfiées sur votre burger, en huile pour accompagner un wok ou encore dans les barres sucrées qui nous servent de snack, elles sont partout (ou presque).

Or depuis quelques semaines, une traque à leur égard est lancée. En Europe, des centaines de produits qui ont tous la particularité de contenir ces graines importées d’Inde sont rappelés. À l'heure actuelle, on en dénombre une centaine sur le site de l'Afsca mais la liste risque de s'allonger. La cause: tous contiennent des graines de sésame contaminées à l'oxyde d'éthylène, un désinfectant gazeux, visant entre autres à éviter la formation de moisissures. Son utilisation est interdite en Europe, mais pas en Inde. À long terme et à haute dose, l’oxyde d’éthylène peut être cancérigène, bien qu’en plus petite quantité, aucun danger aigu ne soit à déplorer.

Une substance utilisée en Inde mais interdite en Europe

Pour comprendre cette contamination, nous contactons l’Afsca (l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire). Jean-Sébastien Walhin, porte-parole de la firme, nous confirme qu’un large rappel de produits contenant du sésame indien est en cours.

Tout a commencé fin août lorsqu’un laboratoire belge a détecté la présence d’oxyde d'éthylène dans des produits importés d’Inde. L’oxyde d’éthylène est une molécule qui présente des propriétés biocides (permettant de lutter contre les bactéries) et fongicides (permettant de lutter contre les moisissures et les champignons). Or en Europe, son utilisation est strictement interdite.

Comme le veut la procédure, le laboratoire, à l’origine de la découverte, en a informé immédiatement l’Afsca. Cette dernière a donc "bloqué les lots de graines de sésame qui étaient en stock chez l’importateur concerné afin qu’elle ne puissent plus être distribuées". Grâce au système de RASFF (système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), l’ensemble des Etats membres de l’Union Européenne ont été prévenus.

Un certificat obligatoire pour tout lot de graines qui quitte l'Inde

Ensuite, tous les lots de graines de sésame des fournisseurs indiens concernés ont été retirés du marché par mesure préventive. Il a également été demandé à toutes les entreprises belges travaillant avec des graines de sésame d’analyser systématiquement leurs lots avant de les mettre sur le marché. Afin d’éviter l’importation de nouveaux lots contaminés, l’Union Européenne a imposé aux autorités et fournisseurs indiens de s’assurer que les graines de sésame exportées ne contiennent aucune trace d’oxyde d’éthylène. Dès lors, chaque lot en partance pour l’un des Etats membres doit être accompagné d’un certificat assurant qu’il est conforme aux normes européennes. "Les résultats de l’échantillonnage et des analyses devraient être joints à ce certificat", indique l'Union Européenne dans son Journal Officiel.

Cette contamination s'est-elle produite au niveau de la récolte, du stockage, du transport? À l'heure actuelle, une enquête est en cours afin de déterminer son origine. Il se trouve que les produits biologiques ont également été contaminés. Des enseignes bios sont donc, elles aussi, appelées à faire le tri dans leurs stocks alimentaires. Une piste est envisagée: l'utilisation de cette substance par les producteurs indiens en guise de désinfectant "par exemple pour lutter contre la bactérie pathogène Salmonelle", nous indique l’Afsca. Or, des investigations sur place semblent essentielles afin de confirmer ou infirmer cette hypothèse.

Un risque pour la santé?

Le recours à l'oxyde d'éthylène en tant que produit de protection des denrées alimentaires et des aliments pour animaux a été interdite par l'Union Européenne en 2011. Cette substance est classée comme agent "cancérogène, mutagène et reprotoxique" par les autorités. Dans son Journal Officiel, l'Union Européenne indique que les teneurs enregistrées dans certains produits "sont plus de 1.000 fois supérieures à la limite maximale de résidus autorisées".

La consommation de graines contaminées est donc dangereuse pour l'Homme? "L'analyse des risques menée pour ce problème indique qu'il existe un risque potentiel à long terme pour la santé des personnes qui consommeraient ces graines de sésame en grande quantité et sur une base quotidienne à long terme", nous explique Jean-Sébastien Walhin. Autrement dit, ces graines contaminées peuvent être dangereuses si elles sont consommées à haute dose et à long terme. Pas de panique si vous avez consommé une baguette contenant des graines de sésame contaminées ou si votre huile de sésame vous a servi à accompagner un émincé de bœuf.

Comment expliquer le nombre croissant de rappels?

Près d'une centaine de produits ont déjà été rappelés par l'Afsca et la liste devrait s'allonger durant les prochaines semaines.

- Plusieurs fournisseurs indiens sont concernés

- Les grains sont utilisées dans de nombreux produits

"En général, les graines de sésame sont utilisées en petites quantités dans de nombreux produits finis. Ceci explique donc en partie le fait que de nombreux produits peuvent être concernés", nous éclaire le porte-parole de l'Afsca.

- Des informations proviennent d'autres Etats membres

De plus, l'ensemble des Etats de l'Union Européenne scrute désormais les lots de graines de sésame importés. Après avoir dans un premier temps alerté le reste de l'UE, la Belgique est désormais prévenue de contaminations sur de nouveaux lots. Ce qui explique également les rappels de produits qui se succèdent.

- Une traçabilité doit être effectuée systématiquement

Pour chaque lot non conforme, une traçabilité doit être établie et pour chaque produit fini, une évaluation des risques est effectuée. Ces éléments expliquent pourquoi les rappels ne sont pas publiés en une fois.

Comment savoir si vos produits sont contaminés?

Si vous souhaitez consommer un produit qui contient des graines de sésame, il est conseillé de prendre quelques précautions. "Les consommateurs sont invités à consulter régulièrement les avis de rappels de produits, afin de vérifier s'ils détiennent un produit concerné par le rappel. Le détail des lots et dates de péremption concernés sont indiqués pour chaque produit", indique l'Afsca. La liste des produits concernés se trouve ici.

S'il s'avère que vous détenez un produit concerné par un rappel, il vous suffit de le ramener à son point de vente. Il vous sera alors remboursé.

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire appelle les consommateurs à être attentifs aux rappels de produits publiés et souligne qu'un point de contact est à leur disposition (0800/13.550).