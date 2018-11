Des journalistes dévoilent les dangers d'implants médicaux: des milliers d'incidents signalés en Belgique

Des prothèses de hanche qui empoisonnent le sang, des batteries de pacemakers qui tombent en panne ou encore des implants contraceptifs défectueux.

Selon les résultats d’une enquête internationale menée par un consortium de journalistes d’investigation, des implants auraient fait plus d’un million et demi de blessés et 83 mille morts en 10 ans à l’échelle mondiale.

C’est le leader du marché, la firme américaine Medtronic, qui est au cœur de ce nouveau scandale.





4.000 incidents rapportés en Belgique en 5 ans

En Belgique, quatre mille incidents ont été provoqués par des implants médiaux en cinq ans. Et ce n'est sans doute que le sommet de l'iceberg puisque seuls 10 à 20% des incidents sont rapportés, selon l'un des directeurs de l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé interrogé par nos confrères du Soir, qui ont participé à cette vaste enquête internationale.

Ces implants sont en fait des produits très répandus, mais qui sont à peine contrôlés par les autorités sanitaires. "Les dispositifs médicaux bénéficient d’un espèce de traitement totalement différent des médicaments. Alors que pour mettre sur le marché un médicament, il faut faire des essais cliniques et démontrer une efficacité, pour les dispositifs médicaux, il faut démontrer une performance et une sûreté d’emploi mais pas une efficacité du dispositif en soi", explique Stéphane Horel, journaliste au Monde qui a également collaboré à cette enquête.





Un filet à mandarines comme implant vaginal

La preuve avec l'histoire d’une journaliste à l'origine de l'enquête. "C’est une journaliste néerlandaise qui a découpé un filet à mandarines et l’a fait passer pour un implant vaginal. Elle est allée démarcher des organismes notifiés, qui sont des sociétés commerciales, avec des photos de cet implant et ces organismes notifiés lui ont assuré qu’il n’y avait aucun problème pour obtenir la certification", indique Stéphane Horel.

Du coup, près de 250 journalistes ont cherché à mesurer l'ampleur des possibles dégâts causés par ces implants. Et les chiffres livrés par les enquêteurs sont donc tout simplement hallucinants.