Dès le 28 juin, les Belges qui ne sont pas vaccinés peuvent demander deux "tests voyages" gratuits

Les vacances approchent ! Mais cette année, en plus de faire ses valises, de nombreuses personnes ont une chose importante à prévoir : télécharger un certificat covid. Et pour toutes celles et ceux qui n'auront pas encore reçu les deux doses de vaccins 14 jours avant le départ, ou qui n'ont pas eu de test PCR positif endéans les 180 jours précédents, il faudra planifier un test corona. Bonne nouvelle: ils ont droit à deux tests PCR gratuits, a annoncé le gouvernement au début de ce mois. Et le système est désormais prêt: dès lundi prochain, on pourra donc en faire la demande.

"A partir du 28 juin, tout citoyen qui n'a pas été complètement vacciné depuis 14 jours ou qui n'a pas d'attestation de rétablissement (prouvant que vous avez eu une infection récente au Covid, ndlr) pourra demander deux tests de voyage gratuits", précise le communiqué Karine Moykens, responsable du comité interfédéral de dépistage et de traçage, dans les colonnes de HLN.

Ceux qui peuvent le faire - il s'agit notamment des jeunes entre 6 et 17 ans - recevront un code d'activation via masante.be, avec lequel un rendez-vous peut être pris en ligne dans un centre de test ou un laboratoire à proximité. Le test PCR gratuit peut être effectué à partir du 1er juillet, jour où le certificat corona entre également en vigueur dans toute l'UE.

150.000 par jour

On craignait auparavant quelques bugs ou embouteillages si tout le monde partait en vacances en même temps, mais Karine Moykens est convaincue que la capacité de test nécessaire est disponible. Jusqu'au 30 septembre, les centres de tests fonctionneront à pleine capacité. "Nous pouvons gérer jusqu'à 150.000 tests par jour : plus de 100.000 de plus qu'aujourd'hui. Comme plus de certificats sont délivrés, moins de tests sont nécessaires", précise-t-elle. "Il est possible que tout le monde ne puisse pas être testé le jour ou l'heure de préférence."

Il est donc conseillé de prendre rendez-vous en temps utile, notamment pour ceux qui souhaitent déjà partir début juillet, mais aussi autour des périodes de départ prisées comme les congés du bâtiment, et le week-end de basculement fin juillet. Cela peut être fait jusqu'à dix jours à l'avance. "Le résultat du test lui-même est connu dans les 24 heures dans 94% des cas, dans les 36 heures dans 98%", a précisé Karine Moykens.