Dès lundi, vous pourrez faire un test antigénique en pharmacie: comment cela fonctionne-t-il?

À partir de lundi, si vous devez vous rendre à un festival ou partir à l'étranger, vous pourrez utiliser les tests antigéniques. Ces tests rapides sont réalisés par les pharmaciens et ont une valeur officielle. Comment fonctionnent-ils ? Voici quelques éléments de réponse.

Ces tests rapides ne sont pas remboursés par la mutuelle. Ils coûteront entre 25 et 30 euros. Le pharmacien ou la pharmacienne s'occupe de tout. "Les tests doivent se passer obligatoirement dans une pièce séparée, explique Isabelle Milis, pharmacienne. Ici, ça se passe à l'étage." La première étape, c'est un test nasopharyngé profond avec un écouvillon, comme pour les tests PCR. "On va extraire de l'écouvillon toutes les particules qui ont été prélevées. On le rebouche, puis trois gouttes sur la plaquette de test."

Positif ou négatif, le résultat s'affiche après 15 minutes. "On demande alors aux personnes d'attendre hors de la pharmacie, explique Isabelle Milis. Soit ils peuvent rentrer chez eux et on les prévient par mail ou par SMS ou s'ils restent ici, on peut aller les trouver directement." Le pharmacien, professionnel de santé qui a prêté serment, encode le résultat sur le site de Sciensano. Il faut ensuite compter maximum quatre heures avant d'obtenir votre attestation. "Ça se fera sous forme de QR Code, qu'ils pourront avoir soit sur leur Smartphone, soit ils auront l'occasion de l'imprimer également."

Pas dans tous les pays

Attention, pour les voyages à l'étranger, les tests antigéniques rapides ne sont pas acceptés partout. Vous pouvez vérifier cela sur deux sites internet incontournables: reopen.europa.eu ou diplomatiebelgium.be. "De grands pays de destination de vacances acceptent les tests antigéniques, comme la France ou l'Espagne, par exemple, mais j'insiste vraiment pour qu'on vérifie sur ces sites pour voir si le test antigénique est accepté au passage de la frontière. Comme la situation est en train d'évoluer, ça peut aussi évoluer dans ce sens-là", déclare Alain Chaspierre, secrétaire général de l'association pharmaceutique belge.

Dans la pharmacie d'Isabelle Milis, il faudra prendre rendez-vous pour un test antigénique. Le carnet commence à se remplir, une certaine souplesse est cependant envisagée. "Si une personne arrive, qu'elle est embêtée et qu'elle part dans les 48 heures, on va essayer de la dépanner. Mais si on est débordé de travail, il faudra attendre. On va voir la première semaine comment tout cela va se planifier."

Par manque de place ou manque de personnel, certaines pharmacies ne proposeront pas le service. En Belgique, il y a 4.700 pharmacies. Dans 3.200 d'entre elles, le personnel a été formé pour réaliser ces tests rapides.