Des mannequins en guise de clients: Thérèse, restauratrice à Rixensart, rouvre son établissement sans risquer l'amende

Ce lundi 1er février, Thérèse a décidé d'ouvrir son restaurant à Rixensart. Compte tenu des restrictions sanitaires, ce sont des mannequins qui ont pris place à la place de ses clients habituels. Une action symbolique pour protester contre la fermeture forcée de son établissement. "On n'en peut plus. On veut retravailler. C'est notre vie, notre quotidien. La situation est tellement grave que l'on en vient à donner des prénoms à nos mannequins pour se rappeler de nos supers clients", souffle-t-elle.

Voici 4 mois que son restaurant n’était plus aussi bien achalandé. "Entre les deux vagues, j'ai très bien travaillé. 60% de plus que l'année précédente, c'est fou ! Mais après, on retombe à zéro", témoigne-t-elle.

La gérante du restaurant "Chez Thérèse" survit grâce à aux subsides et au réconfort que lui apportent ses clients qui, pour beaucoup, au fil du temps, sont devenu des amis. "Ça nous manque énormément. Ici, le vendredi soir, c'est presque tout le temps des habitués. On connaît tout le monde et on mange très bien", nous confie l'un d'entre eux.

On n'a aucune perspective

Si sur sa terrasse, d’autres font la file, Thérèse espère que son action symbolique initiera un mouvement de solidarité. "C'est une action qui est menée en France. Je me suis dit 'Pourquoi pas extrapoler en Belgique?", nous explique-t-elle.

Comme Thérèse, d'autres restaurateurs ont eu la même idée. À Liège, volet levé et lumières allumées, l’établissement de Virginie revit mais uniquement en apparence. Son objectif : maintenir sa tête hors de l’eau. "Le moral psychologique compte beaucoup dans cette situation. Le fait de pouvoir arriver le matin et ouvrir son établissement, psychologiquement, ça fait du bien", confie la gérante du "Café Randaxhe".

Acquis en novembre 2019, son café compte aujourd’hui plus de jours de fermeture que d’ouverture. "On n'a aucune perspective. On ne sait pas quand on va pouvoir rouvrir. On se lève le matin sans savoir de quoi le lendemain va être fait", déplore-t-elle.



De Virton à Tournai ou de Spa à Waterloo, les établissements Horeca sont appelés à se mobiliser pacifiquement dans 27 villes wallonnes et bruxelloises ce 5 janvier.