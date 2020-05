Des masques en tissu vendus à... 15 euros dans un distributeur de la gare du Midi

"Les masques aux distributeurs en gare de la SNCB sont vendus 15€ LA PIÈCE", nous indique Kajida via le bouton orange Alertez-nous, précisant que sa photo a été prise à la gare du Midi. Sur Twitter, des photos circulent également, faisant part du même constat. La rédaction de RTL INFO a pu le constater par elle-même, sur place.

La SNCB rappelle qu'elle n'est pas à l'initiative de ces ventes de masques dans les distributeurs automatiques des gares. "Il y a une série de concessions présentes dans nos gares, qui ont manifesté leur souhait de vendre du gel hydroalcoolique et des masques, en plus de leur gamme habituelle de produits. L'implémentation et les mesures commerciales dépendent de chaque concession", explique Vincent Bayer, le porte-parole. La SNCB ne distribue ou ne vend pas elle-même de masques ou de gel aux clients.

Si certaines concessionnaires ont déjà adapté leur offre dans les distributeurs, le 11 mai, une centaine de gares du pays devraient proposer le même type de produits dans leurs automates ou en magasin.

Le porte-parole rappelle que le rôle de la SNCB est de faire en sorte que les voyageurs appliquent la règle qui prévaut depuis ce 4 mai, à savoir le port du masque dans les gares, sur les quais et dans les trains, et que les équipes de sécurail ainsi que la police des chemins de fer y veilleraient.