Cette action nuit debout était organisée chez nous, à Anderlecht et Tielt, mais aussi en France, en Australie, en Italie et en Suisse. Des rassemblements qui ont débuté à 18h et se sont terminées à 5h ce matin.

Le but: perturber le fonctionnement de ces sites et sensibiliser l'opinion publique au bien être animal. Ce genre d'actions, combinée aux scandales alimentaires, semble faire son effet.

En Belgique, la consommation de viande a baissé de 6% en 12 ans.