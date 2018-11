Des milliers d'automobilistes roulent sans assurance: voici les risques auxquels ils s'exposent

Un spectaculaire accident est survenu ce dimanche soir à Charleroi: le conducteur d'une VW a brûlé un Stop et provoqué un accident qui a fait trois blessés. Le conducteur était en défaut de contrôle technique et d'assurance.

Un blessé grave, deux blessés légers, et beaucoup de casse. Ce sont les conséquences d'un accident qui s'est produit dimanche soir à Marcinelle (Charleroi), lorsqu'un jeune conducteur, âgé d'une vingtaine d'années, n'a pas respecté un Stop. L'automobiliste était en défaut d'assurance et n'avait pas de contrôle technique.

Sur nos routes, combien de personnes roulent sans assurance ?

En 2017, ils étaient plus de 27.000, selon les polices locales et fédérale. Pour les 6 premiers mois de 2018, ils étaient 14.000. "C'est un problème financier. C'est aussi un problème des gens qui se moquent un peu de tout et qui prennent le risque de rouler sans assurance", a indiqué Bertrand Caroy, responsable du service circulation routière de la zone de police boraine.

Rouler sans assurance, c'est s'exposer à de grosses poursuites, mais aussi à de gros soucis d'ordre financier. "Si on provoque un accident en tort, sans assurance, les conséquences sont gravissimes s'il y a des blessés ou des morts. Le fond de garanties va avancer des dommages considérables, avant de se retourner contre la personne non assurée", a expliqué François de Clippele, porte-parole d'Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances.

Ce fond de garanties intervient de 7.000 à 8.000 fois par an.

Autre constat: les automobilistes qui roulent sans permis, ou malgré une déchéance, sont de plus en plus nombreux. Il y en a eu 34.000 contrôlés l'année passée.