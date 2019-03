Des milliers d'enfants apprennent à gérer leur argent à l'école: "Ils le font déjà de manière très intuitive"

Pour les jeunes, gérer un budget, ce n'est jamais évident. C'est la raison pour laquelle des "jeux éducatifs" ont été mis en place pour permettre aux enfants de se familiariser avec les questions d'argents. Une formation dont profiteront 40.000 élèves de primaire. Illustration à Ath, avec nos journalistes Corentin Simon et Samuel Lerate.

Chacun reçoit au départ 20 euros et cet argent, ces enfants âgés entre 10 et 11 ans vont devoir le gérer et devront notamment payer des factures.

Le but de ce jeu "Just'in Budget" : apprendre à gérer son argent, des tentations, des imprévus et des gains. Les élèves doivent faire face à toutes sortes d’événements.





"Ils gèrent déjà de manière très intuitive"

"Ici, ils gèrent déjà de manière très intuitive. Parfois, ils sont en négatif et ils continuent de dépenser. C’est alors à nous de leur expliquer qu’une fois qu’on n’a plus d’argent, on ne peut plus dépenser", explique Karine Huet, une éducatrice financière.

Déjà à cet âge, on retrouve des profils différents. Marius est plutôt économe tandis que Leslie est bien plus dépensière.

"C’est important pour qu’ils puissent commencer à gérer leur argent et que plus tard, ils ne se retrouvent pas dans des situations comme un endettement", confie Lily Flasse, une institutrice primaire à l’Athénée Royal d’Ath.





L'éducation financière dans le tronc commun

Au total, plus de 2.000 classes vont jouer à "Gère tes pépètes" et "Just'in Budget", les deux jeux de gestion de budget proposés par Wikifin. "La FSMA entend procurer le plus tôt possible aux élèves les compétences nécessaires pour faire face au monde qui les entoure et devenir plus tard des citoyens responsables", écrit-elle dans un communiqué.

Toujours dans le cadre de la quatrième édition de la semaine consacrée aux questions d'argent, les classes du premier degré de l'enseignement secondaire participent, elles, au Wikifin Quiz. Au programme du concours: 30 questions portant sur des sujets financiers de la vie quotidienne. Les élèves inscrits s'affrontent en direct depuis leur classe sur une plateforme en ligne. La classe gagnante pourra participer à la finale européenne.

À partir de septembre 2019, l'éducation financière fera normalement partie du tronc commun dans l'enseignement ordinaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour aider les enseignants à décliner l'éducation financière et à la consommation responsable dans leurs cours, la FSMA lancera une campagne de communication nationale fin avril.