Des milliers de Bruxellois sans internet ni télé après une panne chez Telenet: "Les travaux sont plus conséquents que ce que l'on pensait"

"Encore une panne Internet chez Telenet à Woluwe Saint Etienne. Plus de télétravail. Pendant combien de temps ?", nous écrit Marianne. Via le bouton orange Alertez-nous, vous êtes nombreux à nous signaler une panne chez Telenet. Le dysfonctionnement dure depuis ce lundi soir.

Des travaux de voirie ont malencontreusement sectionné des câbles de fibre. A Bruxelles, des milliers de clients se retrouvent donc sans internet, ni télévision. "Les travaux sont plus conséquents que ce que l'on pensait. On doit creuser pour réparer et remplacer certaines parties de câbles", nous précise la porte-parole. Les mesures sanitaires ne permettent pas l'intervention habituelle des équipes. Il a fallu s'organiser en respectant les règles en vigueur.

Le problème devrait être résolu en fin de journée. "Tous nos efforts sont concentrés pour la résolution du problème", insiste la porte-parole.