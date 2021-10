Des milliers de personnes dans les rues de Bruxelles pour le climat: "Ce qu'on va laisser aux jeunes est moins bien"

Des milliers de personnes sont présentes cet après midi dans les rues de Bruxelles. C'est le retour des marches pour le climat après 1 an et demi d'absence à cause de la crise sanitaire.

Après un an et demi de pause, Covid oblige, la Coalition Climat fait son retour sur le devant de la scène et organise une nouvelle marche pour le climat ce dimanche 10 octobre à Bruxelles.

Plus de 80 associations de tout le pays vont y participer dont Greenpeace, le CNCD-11.11.11, Oxfam, les syndicats, les mouvements de jeunesse et citoyens.

Certains sont arrivés tôt pour installer leur stand. Leurs convictions, elles, sont déjà bien ancrées.

"Je pense que la nature est en danger. On a une production mondial qui surproduit des richesses pour enrichir une poignée de propriétaire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir cette production", a souligné un jeune homme avant le début de le marche.

Au fil de la matinée, les manifestants ont convergé Gare du Nord. La SNCB a renforcé son offre de train vers Bruxelles avec tarif à 50%. La STIB propose la gratuité du réseau (entre 12 et 19h). Après un an et demi sans marche, pour beaucoup, il y a urgence à défendre le climat.

"Quand vous entendez des jeunes dire, 'Je ne veux pas faire de gosses parce qu'on ne sait pas quel avenir on leur réserve, c'est dingue de voir que ce qu'on va laisser aux suivants est moins bien", a confié une participante à la manifestation.

Des mesures ambitieuses, solidaires et cohérentes, ce sont les revendications des manifestants.

"On essaye chacun dans notre coin de faire de notre mieux mais on n'a pas toutes les cartes en main et il faut pouvoir le dire", a ajouté une autre participante.

A leur niveau, ils espèrent faire pression sur les dirigeants de la planète qui se retrouveront en Ecosse dans 3 semaines pour une réunion sur le climat.