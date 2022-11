Des milliers de policiers dans les rues de Bruxelles: "Ils sont en colère"

Entre 5.000 et 10.000 policiers se rassemblent gare du nord à Bruxelles en ce moment.

Une manifestation nationale est organisée pour dénoncer les violences contre les forces de l'ordre. Régulièrement pointé du doigt, le sujet est revenu brutalement au centre des préoccupations au début du mois, lorsqu'un jeune policier a été tué à Schaerbeek.

Aujourd'hui, les policiers attendant des réponses concrètes de la part des autorités. Raoul Moulin, Secrétaire permanent CSC-Police, au micro d'Emmanuel Dupont : "Les gens sont excessivement déçus. Ils sont en colère aussi et en attente. Le gouvernement Vivaldi a tout intérêt à aller vers cette attente. Les gens ne pourraient pas comprendre qu'on vienne à faire des promesses d'intention et que les choses ne puissent pas se réaliser dans des délais raisonnables."

Une consultation est prévue à 13h entre les syndicats policiers et le gouvernement fédéral. Eddy Quanio, délégué CGSP: "On a encore rien vu de la ministre de l'Intérieur et du Premier ministre par rapport au service policier. Là, il y aune une attente. On parle de l'attractivité du métier de policier, on parle de la fin de carrière. Ce sont des aspects dont attend beaucoup plus de respect de la part du gouvernement."