Des nombreux clients d'Orange touchés par des problèmes de connexion à internet

"Le réseau internet orange est de nouveau en panne!", nous écrit Pierre. Des nombreux clients de l'opérateur Orange ont été touchés par des problèmes de connexion à internet via la 4G mais aussi sur la ligne fixe et donc le WiFi et l'accès à la télévision. Des témoins se sont manifestés dès le début de soirée via notre bouton orange Alertez-nous. Des témoignages en provenance de différents endroits de Bruxelles et de Wallonie. Tous nous signalent une panne.

L'un des porte-paroles de l'opérateur Orange nous confirme un "problème généralisé" précisant que les lignes fixes revenaient à la norme peu à peu en milieu de soirée. Toujours selon l'entreprise, il suffit désormais de redémarrer le modem pour que la ligne fixe puisse fonctionner normalement à nouveau.

C'est la deuxième fois durant ce mois de juin qu'Orange rencontre une panne d'envergure. Le 12 juin, les utilisateurs avaient déjà fait face à des problèmes intenses de connexion.