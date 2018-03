Du nouveau pour le bail en Wallonie: voici les 8 choses que pourra bientôt demander le propriétaire

À partir de septembre, les règles concernant le bail seront modifiées en région wallonne. Le propriétaire pourra, à l'avenir, demander 8 choses à ses futurs locataires.

En tout, huit informations différentes pourront être demandées par le propriétaire, selon la Dernière Heure. D'abord, il y a les informations classiques : nom et prénom, adresse, et composition de ménage. Les fiches de paie seront également réclamées, de même que, et c'est une nouveauté, la preuve de paiement des trois derniers loyers du futur locataire.

Il s'agit d'un moyen de protéger les bailleurs contre les mauvais payeurs. Ces preuves de revenu et de paiement permettent de s'assurer que le preneur a les moyens de payer la location.

Le propriétaire ne pourra en revanche pas refuser une personne sur base de la provenance de ses revenus, le CPAS notamment. Ces pratiques existaient déjà, mais elles seront ici clarifiées.

Autre nouveauté : tous les baux devront être écrits et enregistrés. Il ne sera plus question de bail oral. L'état des lieux devient obligatoire et un bail spécial pour étudiants kotteurs et colocataires est créé.

Enfin, une grille indicative des loyers sera mise en place. Ce texte sera voté en séance plénière demain.