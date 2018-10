Des passagers touchés par la grève témoignent: "J'avais prévu un voyage depuis un an avec ma fille"

Un vol sur cinq a été annulé samedi à Brussels Airport en raison de la grève des opérateurs du bagagiste Aviapartner. Des passagers dont le départ en vacances a été perturbé ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour témoigner.

J'avais une correspondance à Miami que je vais certainement rater

Nous avons pu contacter Valéry, qui se trouvait dans un car qui a emmené des passagers de Bruxelles vers les Pays-Bas. "En direct du car affrété par Tui Fly de Zaventem à Amsterdam pour un vol pour Miami, qui a été détourné là-bas. Moi personnellement ça ne m'arrange pas parce que j'avais une correspondance à Miami que je vais certainement rater. Donc je vais devoir me débrouiller pour tout", indique-t-il. Un moment très désagréable pour notre témoin. "Ça m'aura gâché un peu mes vacances du point de vue du stress".

On m'a fait descendre sur la piste

Françoise nous a également contactés via Alertez-nous, depuis Charleroi. Elle se trouvait dans l'avion, prête à partir en voyage, lorsque le programme a subitement changé. "On m'a pris ma carte d'embarquement, on m'a fait descendre sur la piste, et arrivée à la piste, l'avion a commencé à partir avec 14 personnes à son bord. Et nous sommes ici 200 personnes transférées dans un hôtel", confie-t-elle.



Toujours à l'aéroport de Charleroi, c'est cette fois Thierry qui témoigne. "J'avais prévu un voyage depuis plus d'un an avec ma fille au Kenya. Nous avons essayé d'aller sur d'autres aéroports, Amsterdam, Francfort… Mais il n'y a pas de solution pour nous. C'est une situation qui me désole franchement", déplore Thierry, dépité.

14h le départ de Bruxelles? Non non non! On est parti à 18h de Charleroi

Enfin, Roland est quant à lui arrivé au Maroc après un long périple. "On est enfin arrivé. On est à Marrakech. C'était pas facile. 14h le départ de Bruxelles? Non non non! On est parti à 18h de Charleroi, région d'où je viens puisque je suis carolo", précise-t-il. "On est arrivé à l'hôtel. Il est chouette, mais bon… ils nous avaient oubliés. Maintenant on a faim. Donc on va aller déjeuner. Bye bye!".