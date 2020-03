Photos de files et rayons vides dans des supermarchés: aucun problème de stock, rassure Colruyt

Des photos et vidéos montrant des rayons vides dans des supermarchés Colruyt se propagent à toute vitesse sur les réseaux sociaux, laissant penser que l'épidémie de coronavirus entraîne des comportements compulsifs et irrationnels de consommateurs inquiets et soucieux de faire des réserves. Nous avons contacté la direction du groupe belge, via sa porte-parole Nathalie Roisin qui s'est montrée rassurante et a apporté des explications. Colruyt confirme une hausse très importante d'achats de certains produits de première nécessité liée sans doute aux craintes face au coronavirus. Une hausse que constatait ce jeudi soir un client de Colruyt à Anderlecht: "Je n'ai jamais vu ça ! Il y avait la file jusque dans les rayons, les vendeurs disaient que les Bancontact allaient au ralenti tellement ça ne s'arrêtait pas. Plus de papiers toilette, plus de lait pour les bébé, plus de pâtes, plus de riz, plus d'eau ! On croirait la fin du monde !", écrivait-il nous soumettant une photo à voir ci-dessous.

L'enseigne précise que ces rayons sont vides de manière très momentanée et cet état est lié au fait que le personnel est très accaparé en caisse suite à un afflux important de clients et n'a pas le temps de remplir rapidement les rayons. Mais il n'y a pas de problème de stocks a rassuré Colruyt ajoutant que les retards de remplissage des rayons allaient être comblés avec du personnel venant du siège central, ce qui se fait régulièrement.

Par ailleurs, Colruyt indique que l'accroissement des achats de certains produits lié à une crainte du coronavirus s'ajoute à d'autres facteurs comme certaines promotions décidées depuis longtemps (notamment une promotion sur les boissons) et, pour la semaine passée en tout cas, le retour des vacances de carnaval ainsi que des achats plus importants en début du mois lorsque les salaires ont été versés.

Des nouvelles rassurantes, même si d'autres magasins, d'autres enseignes, semblent en proie elles aussi à du "panic buying", donc le fait d'acheter des produits par crainte d'une pénurie imminente.