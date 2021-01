De plus en plus de Belges tentés de se couper/colorer les cheveux eux-mêmes: le conseil à suivre en attendant de retrouver son coiffeur

Ce qui préoccupe beaucoup de monde en cette rentrée, c'est notre coupe de cheveux. Comment démarrer l'année bien coiffé sans coiffeur, alors que tous les salons de coiffure sont toujours fermées et que ce week-end, le premier ministre a laissé entendre qu'ils ne risquaient pas d'ouvrir de sitôt. Brigitte Caussin, coiffeuse, était l'invitée du RTL INFO Bienvenue pour prodiguer quelques conseils.

Comment démarrer l'année bien coiffé ? Quels conseils donner à tous les Belges qui n'en peuvent plus de voir leur tête dans cet état-là ?

Je dirais qu'il faut essayer de ne rien faire, la patience vraiment pour éviter des catastrophes. On travaille quand même avec des produits chimiques qui risquent de provoquer des brûlures, des allergies ou des catastrophes.

Chez les hommes qui ont déjà une coupe courte, peuvent-ils tenter la tondeuse ?

Disons que pour les hommes qui souffrent d'alopécie, c'est quelque chose qui est déjà inscrit dans leur mode de vie et dans leur quotidien. Pour les autres, c'est plus difficile.

Pour ceux qui veulent couper eux-même, plutôt tondeuse ou ciseaux ?

Je dirais que c'est plus facile la tondeuse de manière générale parce que vous avez des sabots qui sont adaptables serait donc on choisit la longueur et puis on fait de manière uniforme. Le plus gros sabots, c'est le mieux pour éviter toute catastrophe. Mais ne pas toucher aux ciseaux, c'est le mieux.

L'essentiel pour moi c'est déjà d'avoir des cheveux propres

Pour les femmes, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est souvent la couleur qui pose problème ?

C'est difficile parce qu'effectivement, on se rend compte que les cheveux poussent. La repousse est là, avec les cheveux gris, la couleur sur les longueurs qui s'est délavée et ça renvoie une image aussi peu soignée et pas très à son avantage pour l'ensemble des personnes qui ont les cheveux colorés. Donc, c'est vrai que c'est difficile mais là encore, ne touchez à rien, patientez.

Alors peut-être un conseil pour la coiffure s'il n'y a pas la couleur et pas la coupe, qu' est-ce qu'on peut faire pour avoir une allure un peu plus soignée ?

L'essentiel pour moi c'est déjà d'avoir des cheveux propres, ça renvoie déjà une image soignée. Ensuite, on peut effectivement lisser ses cheveux avec un sèche-cheveux et une grosse brosse. Une brosse ronde, c'est ce qui marche le mieux, au plus large elle est en fonction de la longueur de cheveux au mieux c'est.

CORONAVIRUS EN Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 4 janvier ?