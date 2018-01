Des policiers bruxellois formés aux secours "de première ligne": des techniques qui ont déjà sauvé des vies

Pour aider les policiers de terrain à réagir face à un attentat ou à des scènes de violences graves, certains policiers reçoivent une formation spécifique. Ça a été le cas au sein de la zone de Bruxelles Capitale Ixelles. Une formation qui a déjà porté ses fruits, comme ont pu le constater nos journalistes Benjamin Samyn et Bruno Spaak.

Le scénario de l'exercice est le suivant: lors d'une patrouille, les policiers essuient des coups de feu. L’auteur est abattu, mais les policiers sont touchés. C’est donc leurs collègues qui doivent intervenir en première ligne pour leur sauver la vie. C’est le rôle de Christophe, qui répète les gestes qu’il a appris. "Il a un impact de balle sur la jambe, une dans le dos. Là j'ai mis le pansement et maintenant je vérifie l'autre jambe pour voir s'il y a une autre blessure", confie le policier.





Intervenir avant l'arrivée des secouristes



Cette formation permet aux policiers d’agir avant l’arrivée des secours. Elle a été mise en place en 2015, un an avant les attaques de Bruxelles, et les attentats ont confirmé son utilité. Les policiers apprennent à réagir lors de trois cas de décès évitables: premièrement, lorsqu’une artère est sectionnée. "Le deuxième cas, c'est un pneumothorax, c'est quand il y a une blessure à hauteur du thorax, de l'air entre au niveau de la poitrine et ça peut engendrer des problèmes respiratoires. La troisième chose, c'est travailler sur les voies respiratoires lorsqu'elles sont bloquées", indique Pascal Foret, formateur à la police de Bruxelles Capitale Ixelles.





Des vies sauvées



Grâce à cette technique de première ligne en Belgique, deux civils touchés par des coups de couteau ont été sauvés. Le formateur Pascal Foret rappelle l'un de ces cas. "Le monsieur avait pris un coup de couteau dans la poitrine, qui peut engendrer un pneumothorax, et ils ont travaillé avec un chest seal, qui a sauvé la vie de cette personne", décrit-il.



Un chest seal est un pansement hautement adhésif utilisé par les services d'urgence, notamment en cas de plaies ouvertes au thorax suite à une blessure par balles ou par un objet contondant. Le pansement est équipé d'une valve qui se ferme lors de l'inspiration et s'ouvre lors de l'expiration, pour éviter un pneumothorax suffocant.

90 policiers ont été formés l’année dernière et 90 le seront cette année. Cette technique permet aux forces de l’ordre de sauver la vie de 15 % des personnes gravement blessé avant l’arrivée des secours.