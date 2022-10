Des policiers s'en prennent à... d'autres policiers: "Pas besoin de recourir à la violence", s'agace De Croo

La CGSP dépose un préavis de grève au sein de la fonction policière pour la journée du 9 novembre 2022, a-t-elle annoncé samedi par voie de communiqué. Le syndicat estime que les négociations sur la revalorisation salariale de la police intégrée sont "un échec de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden".

Images fortes cet après-midi, celles des policiers qui repoussent leurs collègues manifestants à l’entrée du site Kineapolis à Bruxelles.

Des échauffourées ont éclaté en marge du Congrès de l’Open VLD. Les syndicats de police sont mécontents. Les 70 euros par mois d’augmentation prévus pour janvier prochain sont reportés à octobre 2023 et étalés sur 3 ans. Eddy Quaino, permanent CGSP police: "Le Premier ministre fait partie de l’Open VLD. Nous avons déjà vu la ministre de l’Intérieur à son cabinet. Nous voudrions entendre maintenant les explications du Premier ministre."

Parler est toujours mieux que cirer

Une délégation a été reçue par le président de l’Open VLD, le ministre de la Justice et le Premier ministre visiblement énervé. "Parler est toujours mieux que cirer", leur a-t-il lâché en préambule de la réunion. Alexandre De Croo a poursuivi en sortie de discussion : "Selon moi, cela ne va pas. Je suis ouvert au dialogue. On peut me dire que l’on souhaite parler. C’est d’ailleurs ce que l’on a fait. Il n’y a pas besoin de recourir à la violence. Je suis contre cette manière de faire."

45 minutes de réunion qui n’ont semble-t-il pas apaisé les esprits. Les syndicats de police déposent un préavis de grève pour le 9 novembre, jour de grève générale. Des commissariats fermés et des actions plus dures encore dans les semaines à venir, préviennent les syndicats, si la ministre de l’Intérieur ne fait pas un geste.