Des régions au Danemark, en Grèce, en Espagne et au Portugal repassent au rouge

(Belga) Les régions du Danemark du Sud, des îles Ioniennes (Grèce), de Ceuta (Espagne), des Açores (Portugal) et la principauté d'Andorre seront, à partir de mercredi, à nouveau colorées en rouge sur la carte des destinations de voyage que le SPF Affaires étrangères met à jour chaque dimanche sur la base des données et des critères du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Pour le mercredi 9 juin, quasi tous les pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen auront un code soit rouge, soit orange. Seules certaines régions d'Europe sont épargnées et passent en code vert comme le Groenland et les îles Féroé (Danemark), le Molise (Italie), plusieurs régions finlandaises (Åland, Finlande occidentale, Finlande de l'Est et du Sud), les régions des Basses-Carpates et de Lubusz en Pologne, le nord-est et le sud-ouest de la Roumanie ainsi que Saint-Marin. Malte et l'Islande étaient déjà, et restent, en code vert. L'actualisation des codes couleurs a vu également Chypre, la République tchèque, l'Allemagne, le Luxembourg, la Slovaquie, Monaco et le Vatican passer entièrement à l'orange. La semaine dernière encore, cela ne concernait que quelques régions de ces pays. Pour les pays hors de l'Union européenne et de l'espace Schengen, peu de choses changent: le code rouge est généralisé partout à l'exception de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Rwanda, de Singapour, d'Israël et de la Corée du Sud qui sont en code vert, et de la Thaïlande, qui est en code orange (elle passera néanmoins en code rouge le 9 juin). Toutes les informations pratiques pour voyager à l'étranger sont disponibles sur le site www.info-coronavirus.be, et la liste des codes couleurs pour chaque pays est accessible via www.info-coronavirus.be/fr/code-couleur-par-pays/. (Belga)