Des régions passent au rouge en France et en Italie: voici la mise à jour de la carte européenne

L'Islande et l'Estonie ainsi que plusieurs régions d'Italie, de France et des pays nordiques sont passées en rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), mise à jour jeudi.

Passages au rouge:

En France , la Normandie et les Pays de la Loire et le Grand Est.

, la Normandie et les Pays de la Loire et le Grand Est. En Italie , la Toscane et les Marches.

, la Toscane et les Marches. La Grèce-Centrale .

. Danemark : le Nordjyddland.

: le Nordjyddland. En Suède : la région de Stockholm.

: la région de Stockholm. En Finlande: la région d'Helsinki.

Que signifient les codes couleurs?

Une région passe en rouge sur la carte européenne dans le cas où l'incidence pour 100.000 habitants se situe entre 75 et 200 sur 14 jours avec un taux de positivité de 4% ou plus. La couleur rouge est également appliquée dans le cas où l'incidence sur 14 jours dépasse les 200 cas pour 100.000 habitants.

Les personnes qui reviennent d'une zone rouge au sein de l'Union européenne et qui n'ont pas de certificat de vaccination, de certificat de rétablissement ou de test PCR négatif récent doivent se faire tester à leur retour. Tous les voyageurs en provenance d'une zone rouge en dehors de l'UE doivent également se faire tester, même s'ils disposent d'un certificat de vaccination.

Attention: les règles belges ne seront mises à jour que dimanche

Les autorités belges ont également publié la nouvelle carte européenne sur internet, mais mettent en garde les citoyens. "Cette carte est publiée à titre indicatif, les mises à jour nationales officielles pour la Belgique ont lieu le dimanche", précisent les autorités.

Les codes de couleur à utiliser pour l'évaluation des risques (par exemple pour le formulaire de localisation des passagers) sont ceux publiés sur ce site des autorités belges: https://www.info-coronavirus.be/fr/code-couleur-par-pays/