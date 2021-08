Des restaurateurs excédés par les clients qui réservent mais ne viennent pas: entre caution et 'liste noire', certains ripostent

Des restaurateurs se plaignent de clients qui réservent une table mais ne viennent pas. Ce phénomène, appelé le 'No show', est en augmentation. Pour y faire face, des restaurateurs utilisent des méthodes pour s'assurer que les clients ou qu'ils s'engagent financièrement avant de manger.

Laurent, restaurateur à Gembloux, a l'habitude de prendre les réservations. Pourtant, malgré leur réservation, certains clients ne se présentent pas. "Ça arrive. On peut tous être malade ou avoir un imprévu familial. Mais je crois que le minimum est de prévenir le restaurateur avant le service afin qu'il puisse retrouver au moins 2 ou 4 couverts sur 6 voire 8", indique Laurent.

Aujourd’hui, plus question de continuer à perdre de l’argent. Le restaurateur a décidé de mettre en place une caution à la réservation. "On a décidé d'agir car malheureusement, le 'No show' est de plus en plus fréquent. Donc quand on a un restaurant comme moi avec 30 couverts, en avoir 6 ou 8 qui annulent, c'est une très grosse perte de chiffre d'affaires. Donc maintenant, on demande un acompte de 100€ à partir de 6 couverts", précise-t-il.

À partir de 3 fois, on les blacklist

À peine sorti de 8 mois consécutifs de fermeture, le phénomène inquiète des restaurateurs. Certains utilisent la technologie pour pallier à cette pratique. C'est notamment le cas d'Aurélie. Cette gérante de restaurant à Gembloux investit 100€ par mois dans une application pour mémoriser les mauvais clients. "Quand les gens ne viennent pas, on peut leur envoyer un email leur disant qu'ils ne sont pas venus. Et on garde en mémoire dans le programme, la liste des gens qui ont fait des 'No show'. S'ils réservent une autre fois, on verra qu'ils n'étaient pas venus. Et à partir de 3 fois, on les blacklist et ils ne peuvent plus faire de réservations chez nous", explique-t-elle.

Depuis quelques jours, ces professionnels constatent une reprise du phénomène. Cumulé aux annulations de dernière minute, cela représente parfois des centaines d’euros de manque à gagner.