Swissport en grève du zèle à Brussels Airport: aucun réel problème à signaler ce matin

Les actions menées par le personnel du bagagiste Swissport mardi matin n'engrangent pas trop de perturbations à l'aéroport national. Vers 9h00, seuls quelques vols étaient retardés.

Les syndicats se plaignent d'un manque de personnel, une plainte balayée d'un revers de main par la direction. Lundi, des négociations ont échoué.





2 heures de grève du zèle



Les représentants du personnel ont donc décidé de mener une action de zèle de deux heures, de 8 à 10h00, ce mardi. Selon un représentant du syndicat libéral ACLVB, si les employés ne font que ce qui ressort strictement de leurs obligations, des retards se feront sentir puisqu'ils sont en sous-effectif. On ne constate cependant pas de perturbation jusqu'à présent.





Les délégués syndicaux tenus à l'écart



Quelque 1.500 personnes travaillent pour Swissport au sein de l'aéroport national. Selon le représentant syndical, le manque de personnel se chiffre à quelques dizaines dans certains services. Seuls les 400 employés mènent des actions, les ouvriers ne sont pas impliqués dans le mouvement du jour. "J'espère que les esprits ne vont pas s'échauffer et que les ouvriers ne vont pas rejoindre le mouvement", affirme le syndicaliste. "Soyons clairs: nous ne voulons pas de nouveaux collègues, mais simplement que les absences soient compensées." Il affirme en outre que les délégués syndicaux se voient actuellement bloquer l'accès au centre névralgique de l'aéroport, l'APOC. "Nous ne pouvons pas faire notre travail de représentants. Ce n'est pas constructif et cela ne sert pas la paix sociale." De nouvelles négociations avec la direction ne sont pas encore à l'ordre du jour. "La balle est dans le camp de la direction."