Des sans-papiers manifestent en trois lieux à Bruxelles pour donner à voir leur précarité

(Belga) Des personnes sans-papiers ont organisé simultanément, vendredi à 17h30, trois rassemblements dans le centre de Bruxelles pour mettre en lumière leurs conditions de vie difficiles et appeler à la mise en oeuvre d'une réelle politique de régularisation des personnes en situation irrégulière déjà sur le territoire. Elles étaient une centaine devant la gare Central de Bruxelles, une cinquantaine place Sainte-Catherine et environ 70 sur la place de la Monnaie, selon l'estimation de la police de Bruxelles-Ixelles. Les rassemblements se sont terminés sans incident.

Cette mobilisation a été organisée par l'USPR (Union des Sans-papiers pour la Régularisation) avec le soutien de l'Occupation du théâtre national et du CAAB (Collectif Artistes Actifs Béguinage). Ce dernier a notamment aidé à réaliser des pancartes portant des messages appelant à la régularisation. L'USPR plaide pour une nécessaire régularisation compte tenu des conditions inhumaines dans lesquelles vivent depuis des années les personnes en situation irrégulière sur le territoire. "On demande la régularisation des sans-papiers et notamment des travailleurs sans-papiers", défend Ahmed, un représentant de l'USPR. "On réclame une commission pour la régularisation, qui se fonde sur des critères clairs et permanents. La crise sanitaire a causé des dégâts collatéraux parmi les sans-papiers. Beaucoup ont perdu leur travail, leur capacité à survivre... En temps normal déjà, les sans-papiers travaillent dans des conditions indignes, exploités par des patrons qui en tirent bénéfice." (Belga)