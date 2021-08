Des saucisses, burgers, oiseaux sans tête "Ardenne Bio" rappelés pour cause de salmonella

En accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), la société Porc Qualité Ardenne rappelle ses chipolatas de porc bio, burgers de porc bio, oiseaux sans tête bio et saucisses natures bio de la marque "Ardenne Bio" en raison de la présence possible de salmonelles, indique-t-elle jeudi.



Les produits concernés ont pour date limite de consommation le 12/08/2021 et portent le numéro de lot 32121703. Conditionnés en barquettes noires par trois, cinq, 10 ou 15 pièces, ils ont été vendus entre le 5 et le 6 août dans divers magasins de la province de Hainaut (Leernes, Quaregnon, Thieu, Heppignies), en province du Luxembourg (Autelbas-Barnich), de Liège (Butgenbach, Malmedy) et au Colruyt Bioplanet de Hal. Porc Qualité Ardenne Scrl demande à ses clients de ne pas consommer ces viandes et de les ramener au point de vente où elles ont été achetées, afin que le produit leur soit remboursé.

Pour toute information complémentaire, l'entreprise est joignable au 080/77.03.72 ou par mail à l'adresse jcmichel@pqa.be.