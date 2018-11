Des scouts obligés de payer la taxe poubelle à Houffalize malgré leur camp zéro déchet: "On va débarquer avec un gros paquet de pièces de 1, 2 et 5 cents"

Une unité scout de Wierde (Namur) avait réalisé un camp zéro déchet cet été à Houffalize dans la province de Luxembourg. Puisqu'ils n'avaient produit qu'un seul sac poubelle qu'ils avaient ramené avec eux, les responsables ne comprennent pas pourquoi ils devraient payer les 100€ de taxe que la commune leur réclame. Suite à plusieurs demandes d'exonération toujours rejetées, ils ont décidé de lancer un appel à la récolte de petites pièces sur Facebook. "Ils veulent jouer aux immatures, et bien nous aussi on aime bien ça", explique Thomas Dont, co-animateur de l'unité.

"On partait pour un camp zéro déchet et après le camp, on est retournés avec un seul sac de déchets. On trouvait ça pas mal pour une première expérience. Avant le camp, on avait déjà eu un premier papier de la ville d'Houffalize nous disant qu'il y avait une taxe immondices. On avait alors déjà fait une première demande d'exonération écrite, qui a été refusée. J'avais moi-même contacté le bourgmestre en fonction à l'époque qui m'a dit qu'il ne pouvait pas déroger au règlement. Puis plus de nouvelles. Le camp se passe, on ramène le sac à notre local, on le jette via la Ville de Namur. Et 3 mois après le camp, le 18 octobre, paf, cette fameuse facture qui arrive, 100€. Allez quoi, non! Juste non! Donc rebelote, demande d'exonération. Quand j'ai vu la réponse négative, j'ai dit : 'Ok, ils veulent leurs 100€, on va leur donner en pièces de 1, 2 et 5 centimes. Ils veulent jouer aux immatures, et bien nous aussi on aime bien ça'. J'ai mis mon staff au courant, ils ont tous dit : 'On est chauds', et le lendemain les gens se sont mobilisés", raconte-t-il.





Une taxe qui date seulement de 2017: la mode "zéro déchet" n'a-t-elle pas atteint Houffalize?



Pour lui, cette taxe sur les camps scouts est injuste et invraisemblable à notre époque, où le zéro déchet est devenu le quotidien de nombre de personnes. "Ça fait 4/5 ans que j'entends parler de camps zéro déchet. C'est en pleine expansion. Je trouve ça stupide que la commune n'ait pas de règlement pour favoriser ce genre de démarche. Et le règlement (la taxe immondice pour tous les camps scouts, ndlr) date de 2017! Faire un règlement pareil en 2017, c'est pas normal je pense."





Engouement populaire sur Facebook



"Sentiment de servir de vache à lait. 100€ dans un budget de camp scout, c'est énorme. Alors on se révolte comme on peut : via le post Facebook et des interviews. Les gens ne comprennent pas non plus et nous soutiennent" dans l'appel à récolter des petites pièces. Un véritable engouement est né. "La publication de mon co-staffeur Joran, c'était plus de 3000 j'aime et partages" jeudi matin.