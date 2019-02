Des SMS et emails frauduleux circulent au nom de bpost: surtout n'y répondez pas

De faux SMS et emails circulent prétendument au nom de bpost, avertit jeudi l'entreprise postale sur son compte Twitter. Ils rapportent "qu'un colis n'a pu être livré, que le destinataire a gagné un prix ou qu'un paquet cadeau est prêt à être retiré. Via un lien, les destinataires de ces messages sont dirigés vers l'écran suivant où les informations personnelles, les coordonnées bancaires et de cartes de crédit sont demandées", détaille bpost. Ces messages ne proviennent donc pas de l'entreprise postale qui prie les cibles de ne pas y répondre et de ne pas partager leurs informations personnelles. Bpost demande en outre de signaler tous les messages suspects à suspect@safeonweb.be.