Des soignants manifestent devant plusieurs hôpitaux wallons: "Ils se sentent complètement abandonnés par le gouvernement fédéral"

Le personnel des soins de santé affilié au syndicat SETCA a manifesté en début d'après-midi devant plusieurs hôpitaux wallons. L'action a commencé par une minute de silence pour les victimes du Covid-19. Notre journaliste Justine Roldan Perez était en duplex depuis l'hôpital de Jolimont, à La Louvière pour nous expliquer les motivations de cette action.



Les ministres de la Santé et de l'Emploi ont promis d'entamer des négociations pour la revalorisation et l'attractivité du secteur. Aujourd'hui, les représentants syndicaux et les travailleurs ont décidé de se mobiliser pour demander, non plus des promesses, mais bien un plan d'action concret.



Ils ont plusieurs demandes parmi lesquelles une revalorisation des salaires, mais aussi l'engagement de plus de personnel pour faire face à la pénurie. De meilleures conditions de travail. Il y a aussi la demande d'avoir du matériel de protection à disposition en tout temps et pour tous car pendant cette crise, ce matériel a manqué.



Et il y a un autre point très important pour ces travailleurs c'est d'avoir plus de temps pour être au chevet de leurs patients mais aussi pour encadrer correctement les stagiaires et les nouveaux membres du personnel. Ces travailleurs ont l'impression de travailler à la chaîne. Ils se sentent complètement abandonnés par le gouvernement fédéral et souhaiteraient plus de reconnaissance.



Aujourd'hui ils ont mené des actions jusqu'à 13h pour ne pas perturber le travail au sein des hôpitaux. Mais il y aura d'autres actions dans les prochains jours, notamment au sein des maisons de repos.