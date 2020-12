Des soirées clandestines ont été écourtées par la police ce week-end. Plusieurs d’entre elles regroupaient des personnalités de la télé-réalité. Suivis par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, ceux que l’on appelle “influenceurs” se sont affichés, outrepassant les règles. Sans hésiter, ils ont partagé leurs délits sur leurs réseaux sociaux.

Bouteilles de champagne à la main, réunis autour d’une grande table, ils entonnent ‘Joyeux anniversaire’. Tous sont réunis pour célébrer le trentième anniversaire d’Aurélie Dotremont, une jeune Belge qui s’est fait connaître en participant à des émissions de télé-réalité. La fête s’est déroulée le week-end dernier à Villers-la-Ville, dans le Brabant wallon. Négligeant les règles sur les contacts sociaux, ils ont filmé l’événement avant de le relayer sur les réseaux sociaux.

Sur place, se trouvait notamment celui qui se fait appeler 'Toto' par sa communauté et qui, depuis sa participation à des émissions de télé-réalité, compte près de 600.000 abonnés. Venu de France, il a bravé les règles pour célébrer l’anniversaire de son ami.

Si c’était à refaire, je le referais

À quelques kilomètres de là, une autre fête d’anniversaire était annoncée. À Laeken, cette fois. Parmi les participants, Léana, une jeune femme devenue influenceuse. Accompagnée d’amis, elle a fait la route depuis Bruxelles en vue de se rendre à cette autre soirée clandestine. Là encore, elle a partagé son escapade avec ses abonnés via les réseaux sociaux. La soirée a finalement été annulée après l’intervention de la police.

D’après la police, ces événements clandestins sont difficiles voire impossibles à repérer en amont car les invitations circulent via les réseaux sociaux. "Il y a des moyens de communication énormes et faciles via les médias sociaux et nous n’avons pas des vues sur les intérieurs de toutes les maisons", explique Olivier Slosse, porte-parole de la police de Bruxelles.

Certaines personnalités très critiquées ont réagi sur leurs réseaux sociaux. "Si c’était à refaire, je le referais car ça fait longtemps que l’on s’était pas vus. On s’est régalés", souffle Toto. Avant de concéder: "Mais ce n’est pas bien. Il y a des règles".

Covid-19 en Belgique: voici où en est la situation ce mardi 15 décembre