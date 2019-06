Des steaks hachés frauduleux fournis à des associations caritatives en France: la fraude ne concerne pas la Belgique

Excès de gras, tissus de mauvaise qualité, amidon et soja: des steaks hachés de très mauvaise qualité ont été fournis en France à des associations d'aide aux plus démunis, une "tromperie" dénoncée vendredi par la répression des fraudes. Si ces steaks hachés ne présentent pas de risque pour la santé, leur distribution a été immédiatement interrompue, selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Les autorités françaises ont confirmé que la Belgique n’est pas concernée par la fraude. Le lot incriminé n’est pas arrivé en Belgique. Il était lié à un contrat avec la France, nous informe l'Afsca (l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire).

"Les autorités françaises ont par ailleurs saisi le 5 juin les autorités polonaises via le réseau 'food fraud' pour prolonger l’enquête en Pologne. Au niveau national, les conclusions de l’enquête seront transmises à la justice une fois finalisées. Les faits mis en évidence sont en effet susceptibles d’être qualifiés de tromperie en bande organisée, ce qui constitue un délit pénal. Par ailleurs, les investigations sont élargies aux autres clients de cette entreprise polonaise", peut-on lire dans un communiqué.