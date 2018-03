Des taxis, mais aussi des voitures voulant éviter les taxis, roulent sur la bande d'arrêt d'urgence: C'EST INTERDIT

"Le comportement des chauffeurs de taxi est honteux! Je comprends qu'ils manifestent. Mais ils utilisent les bandes d'arrêt d'urgence pour bloquer les gens, là où je me situe sur le ring! Si une ambulance doit passer actuellement elle ne sait plus le faire", témoignait un conducteur bloqué sur le Ring de Bruxelles par l'opération des taxis ce matin vers 7h30 via notre bouton orange Alertez-nous. "Merci aux véhicules qui utilisent les bandes d'arrêt d'urgence ou même ceux qui prennent la pompe à essence pour 2 voies de circulation. Scandaleux", nous écrivait pour sa part une automobiliste témoin de ces comportements inciviques et interdits alors qu'elle était immobilisée dans les bouchons provoqués par l'action des taxis aux entrées et dans la capitale.

Nous avons joint Benoit Godart, le porte-parole de Vias (nommé précédemment l'Institut belge pour la sécurité routière). Il rappelle qu'emprunter la bande d'arrêt d'urgence est totalement interdit, aussi bien pour les taxis que pour les automobilistes qui tentent de passer les bouchons provoqués par l'action de ces mêmes taxis. "Il faut vraiment laisser libre la bande d'arrêt d'urgence car un médecin par exemple peut à tout moment devoir l'emprunter pour se rendre à l'hôpital", explique-t-il.

Il souligne de même qu'il est interdit de s'arrêter sur l'autoroute. Sur ce point, Benoit Godart souligne que la fin de l'autoroute E411 qui rentre quasiment dans la ville, et sur laquelle se sont arrêtés des taxis pour bloquer ou filtrer la circulation, est encore l'autoroute. "C'est le moment de rappeler l'article 21.4 du code de la route: 'Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt sur les autoroutes'", écrivait-il ce matin sur Twitter.