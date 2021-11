Des travailleurs de la centrale de Tihange devant la Tour des finances à Bruxelles: ils protestent contre la sortie du nucléaire

"Nous en tant que travailleurs, on connaît assez bien la problématique de l'énergie", assure un travailleur de la centrale de Tihange, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. L'homme souhaite rester anonyme. Ce matin, il a fait le déplacement jusqu'à Bruxelles, devant la Tour des Finances. Le but : protester contre la sortie du nucléaire prévue en 2025. "On est révolté de voir la manipulation des rapports de la ministre qui arrivent au dernier moment", explique ce travailleur anonyme.

Selon lui, ces rapports sont "trop hasardeux", surtout en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement en électricité. Les travailleurs craignent un manque jamais comblé, et une forte augmentation des prix, en particulier des prix du gaz. "Il n'y a pas de débat, alors que c'est une décision insensée", affirme le travailleur.

Par ailleurs, les travailleurs dénoncent également les pertes d'emplois liées à la fermeture de tout un secteur industriel. "Moi, je ne sais pas si je dois démissionner ou attendre de perdre mo travail. Une partie du personnel sera reprise, mais il n'y aura pas de travail pour tout le monde."

"300 à 400 personnes" sur place

Arnaud Poulain, lui, est ingénieur à la centrale de Tihange, président du bureau local des cadres. Il confirme une méfiance envers les rapports commandités par le gouvernement, et craint que l'approvisionnement en électricité soit insuffisant, après la sortie du nucléaire. "Pour nous, il est clair qu'il y aura un manque de capacité d'approvisionnement", explique-t-il. "Les travailleurs en ont marre d'entendre tout et n'importe quoi. Nous voulons rencontrer la ministre et faire entendre notre désaccord."

Selon le président du bureau des cadre de la centrale de Tihange, les syndicats en front commun (CNE, FGTB) ont pris la décision de manifester hier, sans l'annoncer. Il affirme que "300 à 400 personnes seraient sur place".