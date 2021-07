Des trombes d'eau s'abattent sur une partie du pays et causent des dégâts: "On a essayé de sauver ce qu'on pouvait"

Comme annoncé, l'eau est tombée en abondance durant la nuit et cela continue. Dans le sud du pays, c'est "la catastrophe", assurent les pompiers.

La pluie s'est déversée par trombes entières sur un bon tiers du pays durant la nuit. Caves inondées, routes fermées, ruisseaux qui débordent, voici le bilan de cette nuit d'intempéries, région par région.

Liège

Les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau ont été sollicités à 165 reprises. Les interventions, en lien avec les fortes pluies qui se sont abattues sur la région, concernaient principalement des caves inondées et des ruisseaux qui débordaient. À Xhendelesse, sur le territoire de la commune de Herve, l'eau avait submergé la route.

En plus de quelques voiries secondaires fermées, la Grand Rue à Trooz a, elle aussi, été interdite à la circulation en raison d'inondations. Si la soixantaine de pompiers mobilisés enregistraient déjà pas moins de 75 interventions vers minuit, il a fallu y ajouter 90 sorties en première partie de nuit mercredi.

Cindy, une habitante de Trooz, nous raconte. "C'est déjà la deuxième fois que l'on est inondés. On en a marre de ces inondations. On nous a téléphonés pour nous prévenir que l'eau commençait à monter et tout a été très vite. En une heure, l'eau était montée. On a essayé de sauver ce qu'on pouvait. On a toujours pas eu de pompiers car personne ne sait venir où nous sommes. Le camion ne sait pas passer donc c'est très compliqué", nous confie-t-elle.

La circulation ferroviaire est perturbée en provinces de Namur et de Liège mercredi matin en raison des fortes précipitations essuyées dans la nuit de mardi à mercredi, signale la porte-parole du gestionnaire d'infrastructure, Infrabel, Jessica Nibelle.

En province de Liège, le trafic est interrompu sur la ligne L37 (Liège-Welkenraedt) car des voies sont inondées entre Chenée et Olne. Des navettes de bus sont mises en place entre Liège-Guillemins et Fraipont ainsi qu'entre Liège-Guillemins et Verviers-Central, précise la porte-parole. Dans cette province encore, les voies sont aussi inondées à Esneux sur la ligne L43, qui relie Liège à la gare de Marloie en province de Luxembourg à raison de 60 trains par jours. Le trafic est dès lors interrompu entre Liège et Rivage mais un service de bus est aussi prévu entre Liège-Guillemins et Rivage.

Namur

En province de Namur, ce sont 60 enfants qu'il a fallu secourir dans les différents camps de la région à Couvin, Philippeville et Dinant. La circulation des trains est interrompue entre Dinant et Gendron-Celles, mais un service de bus est prévu. L'éboulement d'un talus est à déplorer sur la ligne L166 (Namur-Bertrix) entre Anseremme et Gendron-Celles. Les services techniques d'Infrabel sont sur place.

Brabant wallon

Dans le Brabant wallon, on compte près d'une centaine d'interventions. La plupart concerne des caves inondées.

Hainaut



Dans la région de Charleroi, les intempéries ont également causé d'importants dégâts. Près de 70 enfants ont dû être évacués de leur camp scout à Forge-Philippe. Les enfants ont été pris en charge par la commune. Le village voisin, Bourlers, dans l'entité de Chimay est lui aussi sous eaux. Un camp de 23 scouts a également été évacué a Momignies. Une jeune fille est légèrement blessée.