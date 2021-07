Des vacanciers toujours bloqués sans leurs valises: quand leurs bagages arriveront-ils à bon port?

Les vacances ont mal débuté pour certains voyageurs qui sont bien arrivés en Espagne ou encore en Turquie, mais leurs bagages sont restés bloqués à Zaventem ce week-end. Et ce matin, ils n'avaient toujours aucune nouvelle de leur valise.

Arriver sur son lieu de vacances sans ses bagages, c'est la mésaventure que redoutent tous les voyageurs. Michel Cohen et son groupe d'amis partis de Bruxelles Airport en ont fait les frais.

"On est lundi et on a toujours pas nos valises. On est un groupe de 8 et donc il y a 3 personnes qui sont impactées. Ces gens-là ont dû se débrouiller jusqu'à maintenant pour trouver des solutions", explique le voyageur.

Les vacanciers attendent donc que leurs valises soient enfin livrées. cela engendre beaucoup d'inquiétudes, de file d'attente, d'appels téléphoniques pour pouvoir enfin profiter pleinement de leurs vacances.

"La plupart des bagages ont été livrés aux passagers à leur destination, mais il y a certaines destinations vers lesquelles les vols sont moins fréquents, donc malheureusement, ces passagers doivent attendre un peu plus longtemps leurs bagages. Mais les compagnies aériennes informeront leurs passagers et leur préciseront la date prévue", a expliqué Ihsane Chioua Lekhle, porte-parole de Brussels Airport.

Les passagers doivent contacter leur compagnie aérienne pour être informé de quand leurs bagages arriveront à bon port. Ce processus peut prendre 2-3 jours, voire une semaine. Dans l'absolu, une compensation financière peut être versée pour les frais de première nécessité.