Des véhicules de LUXE mis aux enchères par le SPF Finances: voici la raison d'une telle initiative

"Nous avons des véhicules exceptionnels comme une Lamborghini Diablo qui date de 1992". L'initiative proposée est plutôt originale. Le SPF Finances a mis en vente 10 véhicules de luxe sur le site de vente aux enchères Finshop.

Pas de mise à prix pour ces voitures de luxe mais vous avez quelques jours pour remettre votre offre la plus élevée par soumission. "Ce sont des véhicules qui ont été saisis par la justice et c'est le juge qui nous ordonne de les vendre pour leur compte", nous explique Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.

Sur internet, des modèles comparables se négocient autour de 200.000 euros. Dans l'immense hangar que nous avons pu visiter, d’autres voitures saisies attendent leur nouveau conducteur.

Le produit de la vente revient à l’Etat fédéral. Mais le prévenu est remboursé s’il est acquitté entretemps. "Ça a été mis au point il y a quelques années pour éviter que des véhicules soient entreposés pendant trop longtemps. Cela coûte cher et les véhicules risquent de se détériorer. Comme ça, on bloque l'argent jusqu'à l'issue définitive du procès", justifie la porte-parole du SPF Finances.

Certains véhicules sont donc mis aux enchères sur internet. Les particuliers sont libres de miser. Mais la plupart des voitures est réservée aux professionnels, notamment celles dont on ignore l’origine précise. "On vend tous les véhicules en l'état et sans garantie. C'est pour ça qu'il est important de venir voir les véhicules pour se faire un avis sur ce que l'on achète", ajute Florence Angelici.

Certains des véhicules sont proposés en pièces détachées. L’an dernier, 11.516 véhicules ont été vendus dans les trois magasins du Ministère des Finances. Plus de 10 millions d’euros ont ainsi récupérés par l’Etat.