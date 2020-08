Bonne nouvelle pour les Belgo-Marocains toujours bloqués au Maroc: plusieurs vols TUI vont avoir lieu

TUI fly a reçu l’autorisation du gouvernement marocain d’opérer des vols entre l'aéroport de Charleroi et les villes marocaines de Casablanca, Oujda et Al Hoceima. Ces vols auront lieu entre le 27 août et le 10 septembre, annonce la compagnie aérienne. "Ces vols spéciaux permettront aux citoyens marocains actuellement en Europe de retourner dans leur pays d'origine. Inversement, les Marocains ayant une résidence permanente en Europe pourront également rentrer en Belgique par le vol de retour", ajoute l'entreprise. Pour pouvoir voyager vers/depuis le Maroc, les passagers devront prouver leur double nationalité et se soumettre aux conditions d’entrée des pays de destination, telles que présentées sur le site du Ministère des Affaires étrangères.