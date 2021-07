Désespéré, Eric, coiffeur à Seraing, ne trouve pas de personnel: "Je n'ai pas de candidature, rien du tout"

Certains salons doivent refuser des clients faute d'employés pour les coiffer. À Seraing, Eric Lucidarme est désespéré. Depuis quatre mois, il tente de trouver du personnel pour son salon de coiffure. En 30 ans de métier, il n'a jamais connu ça.



"Via le Forem, via les réseaux sociaux, j'ai été dans les écoles, car ça ne me dérange pas de former quelqu'un. J'aime autant former un stagiaire, mais même là, je n'ai pas de candidature, rien du tout", a expliqué le coiffeur-barbier.





"Les candidats ne viennent pas"



Un salon situé dans le centre-ville de Liège est dans la même situation qu'Eric. Il manque un tiers du personnel. "Je pensais qu'une fois que la reprise allait se mettre en place, le personnel serait là pour assurer. Donc on a mis les offres d'emploi en se disant on aura des candidats dès qu'on sera ouvert mais les candidats ne viennent pas. Et c'est général. Je ne suis pas le seul", a déploré Joël Duchène, coiffeur.







En l'espace d'un an, le besoin de main d'œuvre a explosé : + 104 %. Durant cet été, des formations supplémentaires sont proposées dans différentes régions de Wallonie pour pallier cette pénurie. La crise sanitaire a fortement impacté le secteur de la coiffure.



"Certains travaillent peut-être moins ou ont changé d'orientation. Je pense que beaucoup de choses ont été remises en question durant ce confinement et qui ont fait que le personnel a d'autres objectifs", a ajouté Joël Duchène.





De son côté, Eric doit fixer des rendez-vous dans trois semaines au plus tôt. Il craint que ses clients changent de salon. "Il y a des clients qui me disent clairement: 'Je vais trouver ailleurs, car je n'ai pas le temps d'attendre'. Mais il y en a qui sont patients, qui veulent bien attendre, car ils sont contents du service", a précisé Eric.