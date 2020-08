Déshydratation: quels signes doivent vous alerter?

Le décès d'un enfant de 2 ans après déshydratation, la semaine dernière à Malines, soulève beaucoup de questions. Comment reconnaître les signes de déshydratation ? Explications.

À Malines, un enfant de deux ans est mort la semaine dernière, visiblement déshydraté. Un drame qui nous rappelle qu'en cette période de forte chaleur, il faut être attentif aux boissons des enfants. Car ceux-ci n'ont pas toujours conscience d'être déshydratés.

"Il faut privilégier des petites quantités souvent au cours de la journée. Les enfants ne vont pas penser toujours à boire dans leur gourde", souligne Aurélie Lievens, pédiatre au centre hospitalier régional "Sambre et Meuse".



Pour les nourrissons, là aussi, il ne faut pas hésiter à hydrater davantage, et plus souvent pendant la journée. Et en cas de déshydratation modérée ou sévère, des signes peuvent vous avertir.



"Les signes qui doivent alerter les parents, c'est un enfant qui fait moins pipi que d'habitude, dont les muqueuses peuvent êtres sèches, qui a moins de larmes que d'habitude, qui semble soit fort apathique, soit au contraire très agité", explique Aurélie Lievens.

Dans ces cas là, mieux vaut privilégier les solutions de réhydratation vendues en pharmacie. Enfin, pour empêcher une déshydratation, évitez de placer votre enfant dans une pièce trop chaude de la maison.