Désillusion pour Dries Vanthoor et Charles Weerts à Zandvoort

(Belga) Une pénalité à empêché les Belges Dries Vanthoor et Charles Weerts (Audi WRT) de remporter ce samedi à Zandvoort, aux Pays-Bas, leur troisième victoire de la saison en GT World Challenge Europe Sprint.

Dries Vanthoor et Charles Weerts ont vécu un samedi difficile à Zandvoort. 12e d'une Course 1 humide et difficile au matin, ils étaient bien partis pour rectifier le tir lors de la Course 2. Parti 8e, Dries Vanthoor était parvenu à remonter 3e sur un circuit où les dépassements sont pourtant compliqués. Restant en piste le plus longtemps possible, il a permis à Charles Weerts de repartir en tête. Mais à deux minutes de la fin de la course, le duo était pénalisé pour une infraction lors de l'arrêt aux stands, le moteur ayant apparemment été remis en route trop tôt. Ils terminent finalement 10e. L'équipe belge WRT s'était imposé en Course 1 grâce à l'équipe Kelvin van der Linde/Ryuichiro Tomita (Afs/Jap). La Lamborghini de l'Italien Giacomo Altoé et l'Espagnol Albert Costa l'a emporté en Course 2. Engagé en Pro-Am, le Belge Louis Machiels (Ferrari) a terminé 4e puis 2e de la catégorie avec son équipier italien Andrea Bertolini. La dernière manche de la saison aura lieu avec trois courses à Barcelone du 9 au 11 octobre. Weerts/Vanthoor restent leaders mais avec 4 points d'avance à peine. (Belga)