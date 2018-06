Deux accidents et une grève provoquent des perturbations sur le rail ce vendredi: "Un véritable carnage"

De nombreux usagers de la SNCB ont contacté notre rédaction ce vendredi entre 16h et 18h pour signaler des perturbations sur le rail. "Un véritable carnage pour les trains vers le Hainaut! À Bruxelles Central les voies 4 et 6 sont remplies au maximum, et idem à Midi", nous a prévenu un voyageur vers 16h55. "Je suis dans la gare Centrale. Tous les trains sont supprimés. Pas de train vers La Louvière, Braine-le-Comte ou Soignies, de qui se moque-t-on?", a déploré André vers 17h. "Gros embouteillage gare du Midi. Plus aucun train vers Mons, vers Enghien ou vers Liège", nous a écrit Mélanie à 17h03. "Gros bordel à Bruxelles Midi. Trains supprimés, retards, quai bondé, trains surchargés", s'est encore plaint un navetteur à 18h01.







Un autre voyageur nous a contactés à 18h37, fatigué des retards. "Chaos général à la gare de Bruxelles-Midi. En partance pour La Louvière, le train de 16h31 n'est parti qu'à 17h50, donc 1h20 de retard. D'autres trains avaient des retards de 110 minutes. Le plus décevant était qu'on annonce à la dernière minute les retards, les départs et les annulations", a-t-il déploré en nous envoyant une photo.



Contacté par nos soins, le porte-parole de la SNCB a indiqué que les événements survenus ce vendredi sur les chemins de fer belges sont les principales cause de ces perturbations. "D'une part, il y a l'accident à Neufvilles, puis un train a heurté un tracteur à Rebecq. Il y a aussi la grève lancée à Welkenraedt, qui s'est terminée dans l'après-midi. La combinaison de ces facteurs fait que retourner dans le Hainaut est plus compliqué aujourd'hui", a précise Thierry Ney.



Vers le Hainaut, ce sont surtout les lignes 94 et 96 qui sont touchées. Des axes justement très fréquentés. Faisons le point sur les différents incidents et leurs répercussions.



Déraillement à Neufvilles:

Circulation interrompue entre Braine-le-Comte et Jurbise ainsi qu'entre Soignies et Jurbise. Des bus de remplacement ont été mis à disposition des voyageurs.

Entre l'aéroport de Bruxelles et Mons, tous les trians IC sont limités à la gare de Braine-le-Comte. Entre Liège et Quiévrian, tous les trains IC sont limités aussi en gare de Braine-le-Comte. Entre Braine-le-Comte et Mons, la SNCB conseille de voyager via La Louvière-Sud. Entre Mons et Bruxelles-Midi, la SNCB conseille de passer par Charleroi-Sud ou La Louvière-Sud.



Heurt d'un véhicule entre Enghien et Hal:

Circulation interrompue entre Enghien et Hal pour une durée indéterminée. Des bus De Lijn et TEC sont à disposition.

Entre Bruxelles-Midi et Ath, la SNCB conseille aux voyageurs en direction de Ath de passer par Denderleeuw et Grammont.

Entre Bruxelles-Midi et Tournai, la SNCB conseille aux usagers en direction de Tournai de passer via Courtrai.

Entre Enghien et Grammont, la SNCB conseille d'utiliser les bus de remplacement De Lijn.