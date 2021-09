Deux-cent-cinquante coureurs soutiendront la Croix-Rouge aux 20 km de Bruxelles

(Belga) Près de 20.000 personnes se positionneront sur la ligne de départ le dimanche 12 septembre, à l'occasion de la 41e édition des 20 kilomètres de Bruxelles, qui n'avait pas pu se tenir en 2020 en raison de la crise sanitaire. Parmi eux, 250 coureurs s'y rendront sous les couleurs de la Croix-Rouge de Belgique en tant que "Red Cross Team".

Cela représente moitié moins de coureurs pour l'organisation, à l'instar du nombre total de concurrents, que pour l'édition 2019. Tous seront néanmoins parrainés par leurs proches et amis. "Les dons récoltés par parrainage servent à encore mieux équiper nos équipes de secours à Bruxelles", écrit la Croix-Rouge. Ces équipes de secours sont d'ailleurs mobilisées, comme à chaque édition depuis l'existence de la course et à la demande des autorités, pour assurer la sécurité des coureurs et prodiguer les premiers soins tout au long de l'événement. Le dispositif mis en ?uvre par la Croix-Rouge, sous la direction médicale des Cliniques de l'Europe, comprend notamment un poste de soins médical, apparenté à un véritable hôpital de campagne à l'arrivée au Cinquantenaire, ainsi que 12 postes de soins répartis sur les 20km du parcours. Quant aux engagés de la "Red Cross team", tous seront accueillis sur le stand de la Croix-Rouge dans le parc, à côté de la fontaine. (Belga)