Deux kilos et demi de marijuana découverts dans un véhicule en fuite

(Belga) Les forces de l'ordre ont découvert 2562 grammes de marijuana dans un véhicule de location belge jeudi 25 décembre au soir, a annoncé lundi la police fédérale belge lors de la communication du bilan d'une opération transfrontalière contre le trafic de drogue. Le conducteur, un ressortissant néerlandais a tenté de prendre la fuite avant de se faire intercepter par la police.

Cette vaste opération transfrontalière des services de police et de douane des Pays-Bas, du Luxembourg, de France et de Belgique, menée entre le 25 et le 28 novembre, a permis de saisir près de 3,8 kilos de marijuana, 1 kilo d'amphétamine et 66.000 euros, selon le communiqué. Au total, sur 824 personnes contrôlées, 84 étaient en possession de drogues et 24 personnes étaient sous influence. Dix personnes ont été arrêtées. Ces contrôles menés par les douanes et polices du Benelux et de France s'inscrivent dans le cadre de la coopération "Hazeldonk" dans la lutte contre les réseaux de distribution organisée de drogues et les organisations criminelles qui y sont impliquées. (Belga)