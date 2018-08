Deux nouveaux CHANTIERS sur les routes wallonnes dès ce lundi

C'est principalement sur la E25 reliant Liège au Luxembourg qu'il va perturber la circulation.

Il faut compter sur un chantier de plus sur les routes wallonnes dès ce lundi puisque des travaux de réhabilitation débutent sur la E25 entre Chênée et Tilff. Il se déroulera vers le Luxembourg et la circulation sera réduite à deux voies dès ce lundi 6 août et jusqu’à la fin du mois de septembre. La vitesse sera limitée à 70 km/heure dans ces travaux et plusieurs bretelles de sortie et d’accès seront tour à tour fermées : l’accès 39 Chênée vers le Luxembourg pendant toute la durée du chantier, et l'accès et la sortie 40 Embourg pendant quelques jours, encore à déterminer.

Autre chantier important qui débute ce lundi : le Pont Devallée à Tournai, qui sera fermé jusqu'à la fin du mois d'octobre. Il s'agit de la dernière phase du chantier de sécurisation et de réhabilitation du boulevard de Marvis. Des déviations sont prévues.

Travaux sur la E42 également ce lundi 6 et ce mardi 7 août : la circulation sera réduite à deux voies sur quelques centaines de mètres au niveau du pont de l’échangeur de Gouy-lez-Piéton ce lundi 6 août en direction de Mons et ce mardi 7 août en direction de Namur afin de permettre le remplacement de joints de dilatation du pont.





Les travaux qui se poursuivent

D'autre part, plusieurs chantiers se prolongent durant le mois d'août : ils sont à prendre en compte si vous prenez la route des vacances.

C'est le cas du chantier de réhabilitation sur la E25. La circulation s’effectue sur une seule voie en direction de Bastogne entre Werbomont et la montée de la Baraque de Fraiture. La vitesse est limitée à 70 km/h dans la zone de chantier. Vers Liège, la circulation s’effectue toujours sur une voie et la vitesse est limitée à 90 km/h. Un autre chantier est toujours en cours à Bastogne où on passe sur une seule bande.



Sur la E411, les travaux se poursuivent entre Daussoulx et Beez : on roule sur deux dans chaque sens, à 70 km/heure vers le Luxembourg et à 90 vers Bruxelles.

Dernière ligne droite pour le chantier du R3 de Charleroi : une seule bande est disponible entre le tunnel d'Hublinbu et Blanche Borne vers Heppignies.

Sur la N25, on travaille à hauteur de Court-Saint-Etienne, sur la voie de droite dans chaque sens. Et enfin, sur la E42, la mise à 3 voies se poursuit entre Andenne et Daussoulx dans les deux sens. Tant vers Liège que vers Mons, on roule sur 2 bandes à 90 km/heure.