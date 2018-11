Deux nouvelles lignes de train relient la Wallonie au nord de la France: "C'est un évènement"

Il sera désormais possible de relier Mons à Aulnoye-Aymeries dans les Hauts de France. Mais vous pourrez également aller de Namur ou Charleroi jusqu'à Maubeuge. Deux lignes sont inaugurées ce vendredi. Un reportage d'Aurélie Henneton pour le RTLINFO 13h.

Le grand public pourra utiliser deux nouvelles lignes de trains à partir du 9 décembre. De Mons à Aulnoye-Aymeries et de Namur ou Charleroi jusqu'à Maubeuge. Aurélie Henneton se trouvait à Maubeuge pour l'inauguration. "Ici c'est un évènement, car ça fait depuis 1997 qu'aucun train belge "classique" hors grande vitesse n'était arrivé en France, que ce soit à Maubeuge ou ailleurs. C'est un chaînon manquant entre les Hauts de France, et la Wallonie, depuis la disparition du Thalys en 2015", explique notre journaliste.





A qui s'adressent ces nouvelles liaisons ?



Ces deux lignes s'adressent aux travailleurs, aux étudiants frontaliers, mais également aux touristes français qui voudront se rendre à l'aéroport de Charleroi. "La fréquence de ces trains sera deux fois par jour, dans chaque sens et des correspondances seront faites avec la gare de Paris Nord pour des prix de 39 euros pour Mons-Paris et 41 euros pour Charleroi-Paris. Et Charleroi-Paris se fera en 2h50, avec un grand avantage pour les Wallons... Ils ne devront plus aller à Bruxelles pour rejoindre la capitale française", ajoute Aurélie Henneton.