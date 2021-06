Deux tests gratuits pour voyager cet été à certaines conditions: est-il possible d'en profiter dès le mois de juin?

Ce vendredi, le ministre de la Santé a annoncé la gratuité de 2 tests PCR pour les 6-17 ans et tous les adultes n’ayant pas pu se faire vacciner complètement.Cette gratuité sera valable pendant les mois de juillet, août et septembre, a précisé le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, à l'issue du Comité de concertation.

"On parle de la gratuité des tests PCR. Nous partons fin juin et avons 3 enfants, pourrons-nous en profiter ?", s'interroge Stéphanie via le bouton orange Alertez-nous.

Malheureusement, selon le cabinet du ministre de la Santé, la réponse est non. La gratuité des tests PCR n’est valable qu’en juillet, août et septembre. Non seulement, il faut les payer, mais en plus ils pourraient se multiplier en fonction du trajet emprunté.