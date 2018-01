Devenir propriétaire… Cela se fait de plus en plus tard mais pourquoi?

L'âge moyen des nouveaux propriétaires augmente. En quelques années, il est passé de 31 à 37 ans. Cela s'explique en partie par le fait que la mise de départ pour acheter un bien doit être plus importante qu'auparavant. Devenir propriétaire plus tard: un phénomène que l'on observe dans toutes les régions du pays. Arnaud Gabriel et Dominique Sokolowsky se sont rendus dans des agences immobilières de Bruxelles pour le RTL info 13H.

Devant la vitrine de cette agence, Baptiste et Louis scrutent la bonne affaire. Mais le constat est clair: acheter un bien sera tout sauf évident pour ces deux jeunes hommes.

"On ne peut pas débourser une somme comme ça aujourd’hui, à moins d’avoir des moyens et travailler pendant des années", explique le premier. Le deuxième pointe: "On compte un peu sur papa, maman et la famille effectivement".





"Des jeunes un peu moins jeunes"

Din Tahiraj est responsable d’agence, et il le remarque de plus en plus: le profil de ses clients évolue avec le temps. Les nouveaux propriétaires sont aujourd’hui plus âgés qu’auparavant. "Le profil qui a changé, on le sent, ce sont des jeunes un peu moins jeunes si on peut dire ça comme ça. Et voilà, ce sont des personnes qui ont déjà 35 ans, qui ont déjà un métier et qui ont plutôt un projet familial et/ou une aide des parents".

Les banques prêtent plus difficilement. Les frais de notaire et les frais de crédit doivent eux impérativement être payés au moment de l’achat. Le capital nécessaire est donc plus important qu’auparavant. Mais dans une autre agence immobilière, on avance une toute autre explication: les propriétaires sont plus âgés car plus nombreux.





Investir dans la brique

"Beaucoup de personnes que je côtoie tous les jours me disent: mon argent ne rapporte rien à la banque je préfère investir mon argent dans un immeuble", note Jean-Benoît Herinckx, le responsable.



Les taux hypothécaires, historiquement bas, restent un avantage non négligeable pour tous les acquéreurs, quelle que soit leur âge.