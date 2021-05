La crise sanitaire a aussi changé... nos dictionnaires: voici les mots qui y font leur apparition

Les nouveaux dictionnaires sortent actuellement et la langue, elle aussi, a été marquée par la crise sanitaire. De nouveaux mots font leur apparition et le genre du Covid, le ou la, continue de faire débat.

C'est sans doute l'un des mots que nous avons le plus utilisé ces derniers mois, Covid. Il s'invite à tout moment dans notre quotidien et une question se pose souvent: faut-il dire le ou la Covid ? Dernièrement, les deux grands dictionnaire français ont intégré le mot dans leur édition 2022, mais avec des différences de genre. Si les deux sont acceptés, le Robert conseille le masculin. Pour le Larousse, il est plus correct au féminin.

"Un dictionnaire va peut-être être influencé par l'avis d'une institution comme l'Académie française et donc le mettre plutôt au féminin, explique Michel Françard, professeur de linguistique à l'Université Catholique de Louvain. Et le second va peut-être influencé par l'usage et mettre alors le en tête."

Le ou la ?

Dans tous les cas, il n'y a donc pas de faute possible et pas d'organe officiel non plus pour trancher. Les deux sont corrects. "C'est vraiment, dans le cadre d'une création comme celle-ci, les usagers francophones qui vont, par leur manière d'utiliser le mot, déterminer la forme qui s'imposera peut-être à l'avenir."

Dans les pages du dictionnaire, la crise sanitaire s'est donc invitée cette année. De nouveaux mots, tels que déconfinement ou vaccinodrome, d'autres ont reçu un sens différent. "Je prends le cas de confinement, par exemple, jusqu'à présent, c'était surtout pour des grandes quantités d'individus réservés à des poulets en batterie surtout, ce n'était pas des millions d'individus. Voilà donc un changement déjà de sens. En Belgique aussi, on parle maintenant de bulle. On a beaucoup parlé de bulle sociale."

La crise a aussi fait revivre des mots plus anciens mais très peu utilisés, comme "cluster" ou "hydroalcoolique". On jongle dorénavant avec eux chaque jour.